Манижа за пару минут до выступления в Казани сообщила, что ее музыканты застряли в лифте

Музыканты певицы Манижи, которая сегодня выступает первом городском фестивале народов Поволжья «Итиль», застряли в лифте за несколько минут до выступления. Об этом певица сообщила своим подписчикам в Instagram.

«Друзья, у нас супер жесткая ситуация, мои музыканты, мы сейчас должны были выйти на сцену, но они находятся вот там», — сказала Манижа и показала на шахту лифта. На кадрах видно, что внизу застрял лифт.

скриншот

Напомним, Манижа является хедлайнером фестиваля «Итиль». Ее выступление запланировано на 19:00. На выступление певицы из бюджета Казани выделили 1 млн 535 тыс. рублей.



Татьяна Демина