Выступление Манижи в Казани обойдется бюджету города в 1,6 млн рублей

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В Казани 25 сентября в рамках арт-фестиваля «Дни Поволжья 2021» выступит певица Манижа. На это из бюджета города выделили 1 млн 535 тыс. рублей, следует из документов на портале госзакупок.

Продолжительность выступления Манижи составит 40 минут. Концертная программа пройдет у центра семьи «Казан».

Заказчиком услуг выступила Дирекция парков и скверов Казани. Исполнителем стала ИП Майя Серикова.

Уточняется, что перечень исполняемых песен формируется артистом самостоятельно. Технический и бытовой райдер певицы согласованы отдельно.

скриншот/instagram.com

На организацию самого арт-фестиваля «Дни Поволжья 2021» в Казани выделено 10 млн рублей. Оказанием услуги по его проведению займется ООО «Сиатрум».

В этом году Манижа представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Она выступила с песней «Russian Woman» («Русская женщина») и заняла девятое место.

Манижа уже приезжала в Казань. Столицу Татарстана она посетила в апреле вместе со своей командой и мамой. «Казань, у вас так красиво», — сказала она в сторис в своем instagram-аккаунте.

Татьяна Демина