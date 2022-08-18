В России количество заболевших COVID-19 превысило 19 млн

В России за минувшие сутки выявили 35 809 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 000 055.

Госпитализировали 3 273 человека, выздоровел 21 491 пациент за сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 18 216 241 россиянин. За сутки инфекция унесла жизни 62 человек, всего — 383 362.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина