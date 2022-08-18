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В России количество заболевших COVID-19 превысило 19 млн

11:07, 18.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России количество заболевших COVID-19 превысило 19 млн
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 35 809 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 000 055.

Госпитализировали 3 273 человека, выздоровел 21 491 пациент за сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 18 216 241 россиянин. За сутки инфекция унесла жизни 62 человек, всего — 383 362.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:22
    затри года!! всего! 7% переболело вот !! н уэто же мизер!! ивсе карантиные меры ЗЛО в данной ситуации!! рпн закрывать за неграомтность
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