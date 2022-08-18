В Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку

Сегодня утром в Авиастроительном районе Казани автобус застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



Инцидент произошел на улице Копылова. Отмечается, что система тормозов у автобуса исправна. Это подтверждает техническая служба предприятия. В результате инцидента пострадавших нет, пассажиры пересели на другой автобус. В отношении водителя начали служебную проверку.



Фото: соцсети

В июле в Казани на проспекте Ямашева столкнулись автобус и троллейбус. После ДТП возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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Татьяна Леухина