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В Казани снесут четыре дома в Советском районе из-за аварийности

10:07, 18.08.2022
В Казани снесут четыре дома в Советском районе из-за аварийности
Фото: realnoevremya.ru

В Советском районе Казани снесут малоэтажные дома в связи с их аварийностью. Предписание содержится в постановлении исполкома города.

Изъятию подлежат жилые помещения дома №1а по улице Карьерной, дома №12 по улице Карбышева, дома №25 по улице Академика Губкина, дома №8 по улице Каспийской и земельные участки, на которых они располагаются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Здания разбирают в связи с неисполнением собственниками требования о сносе.

В конце июля исполком Казани признал шесть многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. В списке оказался и многоквартирный дом №22/1 по ул. Серп и Молот, построенный в 1949 году и называемый «воротами» в Адмиралтейскую слободу. Объект признан градоформирующим, но не представляющим архитектурной ценности. По словам жильцов дома, они прикладывали усилия, чтобы сохранить его.

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Татьяна Леухина
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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