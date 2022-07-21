Власти Казани признали шесть многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Фото: Максим Кокунин

Исполком Казани признал шесть многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу. Постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.

Так, признаны согласно техническому заключению и подлежат сносу многоквартирные дома по адресам:

Солнечная, 4.

Залесная, 16

Серп и Молот, 22/1

Урицкого, 14

Мало-Московская, 28

Привокзальная, 18

В документах указано, что власти приняли решение, рассмотрев заявление собственников жилых помещений многоквартирного дома по указанным адресам. Перед этим также было получено техническое заключение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполком Казани постановил собственникам жилых помещений домов обеспечить их снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления, а затем вывезти строительный мусор.



Управлению жилищной политики исполкома Казани в случае неисполнения жильцами предписания до 1 января 2026 года необходимо принять меры по расселению граждан, занимающих квартиры в указанных шести домах.

В мае сообщало, что в Кировском районе Казани расселят дом, который признали аварийным в сентябре 2014 года. Трехэтажное здание расположено по адресу: ул. Урицкого, 4.

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Татьяна Демина