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Власти Казани признали шесть многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

09:45, 21.07.2022
Власти Казани признали шесть многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
Фото: Максим Кокунин

Исполком Казани признал шесть многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу. Постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.

Так, признаны согласно техническому заключению и подлежат сносу многоквартирные дома по адресам:

  • Солнечная, 4.
  • Залесная, 16
  • Серп и Молот, 22/1
  • Урицкого, 14
  • Мало-Московская, 28
  • Привокзальная, 18

В документах указано, что власти приняли решение, рассмотрев заявление собственников жилых помещений многоквартирного дома по указанным адресам. Перед этим также было получено техническое заключение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исполком Казани постановил собственникам жилых помещений домов обеспечить их снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления, а затем вывезти строительный мусор.

Управлению жилищной политики исполкома Казани в случае неисполнения жильцами предписания до 1 января 2026 года необходимо принять меры по расселению граждан, занимающих квартиры в указанных шести домах.

В мае сообщало, что в Кировском районе Казани расселят дом, который признали аварийным в сентябре 2014 года. Трехэтажное здание расположено по адресу: ул. Урицкого, 4.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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