Власти Казани признали шесть многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
Исполком Казани признал шесть многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу. Постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.
Так, признаны согласно техническому заключению и подлежат сносу многоквартирные дома по адресам:
- Солнечная, 4.
- Залесная, 16
- Серп и Молот, 22/1
- Урицкого, 14
- Мало-Московская, 28
- Привокзальная, 18
В документах указано, что власти приняли решение, рассмотрев заявление собственников жилых помещений многоквартирного дома по указанным адресам. Перед этим также было получено техническое заключение.
Исполком Казани постановил собственникам жилых помещений домов обеспечить их снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления, а затем вывезти строительный мусор.
Управлению жилищной политики исполкома Казани в случае неисполнения жильцами предписания до 1 января 2026 года необходимо принять меры по расселению граждан, занимающих квартиры в указанных шести домах.
В мае сообщало, что в Кировском районе Казани расселят дом, который признали аварийным в сентябре 2014 года. Трехэтажное здание расположено по адресу: ул. Урицкого, 4.
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