В Минтруда России прогнозируют пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года

Министерство труда и социальной защиты России с учетом изменения ситуации с занятостью прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 — начало 2023 года.

При этом, по оперативной информации Роструда, по состоянию на 25 июля в рамках реализации мероприятий по обучению работников промышленных предприятий в целом по России заключены договоры на обучение 17,2 тысячи человек (13,8% от плановой численности), направлены на обучение 8,9 тысячи человек, завершили обучение 4,1 тысячи человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как уточнили в ведомстве, низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, связаны в том числе с сохранением относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов России, выходом предприятий из режимов неполной занятости.

При этом ведомство прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года, пишет ТАСС.

На этой неделе Минтруда Татарстана сообщило, что уровень безработицы в республике в июле составил 0,51%. Больше всего безработных жителей зафиксировано в Пестречинском районе. Уровень безработицы здесь составляет 0,69%. Второе и третье места в анти-топе занимают Тюлячинский (0,68%) и Альметьевский районы (0,65%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина