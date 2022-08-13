Президент Татарстана поручил усилить профилактическую работу с населением по безопасности на водоемах

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить профилактическую работу среди населения по вопросам безопасности на водоемах, об этом он сообщил на совещании в Доме правительства республики.



С начала года в Татарстане на водных объектах зарегистрировали 95 происшествий, погибли 69 человек, из них восемь детей.

Наиболее тяжелая ситуация на водоемах наблюдается в последние четыре недели — за этот период погибли 35 человек. Количество погибших на водных объектах по сравнению с прошлым годом на водных объектах увеличилось в Бугульминском, Арском, Мензелинском и Тетюшском районах.

В основном люди погибали, когда купались в необорудованных для этого местах:

— Нам необходимо вести работы по оборудованию пляжей на водоемах, активизировать работу в части привлечения к административной ответственности за купание в запрещенных местах и купание в состоянии опьянения, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава МЧС России Александр Куренков на этой неделе призвал подразделения в Татарстане, Московской области, Башкирии, Якутии и Волгоградской области активизировать работу по спасению людей на воде.

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Маргарита Головатенко