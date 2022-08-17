Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане собирают средства на ремонт мечети «Файзрахман» — видео

19:59, 17.08.2022
В Татарстане собирают средства на ремонт мечети «Файзрахман» — видео
Фото: кадр видео / ТНВ

Мечеть «Файзрахман» имеет для жителей Тукаевского района Татарстана историческую ценность — ее построили во второй половине XIX века известные просветители Халфины, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сперва здание использовали как школу — в 2000-х годах полуразрушенное здание отреставрировал местный житель Рустем Закиров, но ремонтные работы с того времени не производились. С годами полуторавековое здание обветшало — начал разрушаться фасад мечети. Силами прихожан и на пожертвования неравнодушных людей отремонтировали мужскую половину храма. На сегодня необходим ремонт второго здания мечети.

Для производства наружного ремонта своими силами не обойтись — нужны подрядчики и большие средства. Необходимо полностью усилить цоколь, стены.

В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. В конце июня началась работа с наружными сетями ливневой канализации, трубы и кольца для строительства получены безвозмездно. Верующие перевели уже более 17 млн рублей на возведение мечети.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также