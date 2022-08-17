В Татарстане собирают средства на ремонт мечети «Файзрахман» — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

Мечеть «Файзрахман» имеет для жителей Тукаевского района Татарстана историческую ценность — ее построили во второй половине XIX века известные просветители Халфины, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сперва здание использовали как школу — в 2000-х годах полуразрушенное здание отреставрировал местный житель Рустем Закиров, но ремонтные работы с того времени не производились. С годами полуторавековое здание обветшало — начал разрушаться фасад мечети. Силами прихожан и на пожертвования неравнодушных людей отремонтировали мужскую половину храма. На сегодня необходим ремонт второго здания мечети.



Для производства наружного ремонта своими силами не обойтись — нужны подрядчики и большие средства. Необходимо полностью усилить цоколь, стены.

В Набережных Челнах продолжается строительство Соборной мечети. В конце июня началась работа с наружными сетями ливневой канализации, трубы и кольца для строительства получены безвозмездно. Верующие перевели уже более 17 млн рублей на возведение мечети.



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Маргарита Головатенко