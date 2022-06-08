Ремонт обвалившейся стены на Булаке может закончиться к сентябрю этого года

Фото: Артем Гафаров

Ремонт обвалившегося ограждения и дороги на Булаке может закончиться к сентябрю этого года. Такой информацией с «Реальным временем» поделились в пресс-службе мэрии Казани. Сроки начала работ не изменились — они также установлены на вторую декаду июня.

Сейчас, как рассказали в городской администрации, уже принято решение о том, как будут восстанавливать подпорные стенки. Для этого возведут железобетонные конструкции. Стоимость работ пока не определена, ее рассчитывают специалисты.

Неизвестно и то, кто будет проводить ремонт. Сообщается, что это будет специализированный подрядчик, который определится позже. Восстановительные работы он начнет проводить после заключения контракта.

Фото: Артем Гафаров

Сейчас на улице Лево-Булачной возле перекрестка с Татарстан перекрыты крайняя левая полоса и тротуар. Ограждения начинаются около Батуринского моста на пересечении с улицей Парижской Коммуны.

Во второй половине апреля в городской администрации сообщили, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные к проходному каналу, который идет вдоль всего Булака. Об этом свидетельствуют данные проведенной экспертизы.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Вместе с этим читатели «Реального времени» расходятся в своих идеях на счет протоки. Некоторые называют ее «уродством» и вовсе предлагают засыпать. Кто-то предлагает на освободившемся месте сажать деревья, а другие — расширить дорогу. Нашлись и те, кто выступает за сохранение Булака, но таких явно меньшинство.

— Я тоже думаю, надо засыпать речку. Трубу оставить для протоки и засыпать. И деревья сажать, — написал один из наших читателей.

Артем Гафаров