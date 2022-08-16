В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка, посвященная возрождению ислама в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась фотовыставка «Веди нас прямым путем», посвященная возрождению ислама в Татарстане.



На фотографиях изображены знаковые события для возрождения традиций ислама в республике, запечатленные фотодокументалистами Рамилем Гали и Фаритом Губаевым: это установка полумесяца на башню Сююмбике в Казанском кремле, первые коллективные молебны, открытие исторических и строительство новых мечетей.

— Выставочный проект органично вписался в экспозиционную палитру музея и прекрасно дополняет представленные здесь уникальные этнографические памятники, раскрывающие традиционную культуру тюркских народов России и сопредельных государств, — рассказала ТАСС директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

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Маргарита Головатенко