Дорожка вдоль реки и сцена: территорию возле казанской «Чаши» благоустроят

В столице Татарстана благоустроят территорию возле центра семьи «Казан». Там появится сцена для проведения городских праздников, новые скамейки, а берег от Ленинской дамбы до «Чащи» выровняют, что позволит организовать прямой выход вдоль дамбы к Казанскому кремлю.

Территорию благоустроят по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Для удобства пешеходов и велосипедистов вдоль воды уложат дорожное покрытие.

Фото: tatarstan.ru

Также возле «Чаши» обновят газон, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Территорию сделают более удобной для жителей и гостей Казани.

Напомним, что берег у «Чаши» хотят засыпать. Казанцы активно выступили против засыпки Казанки, в том числе и на общественных обсуждениях, которые состоялись только со второй попытки. Экологи и активисты предупреждали, что намыв искусственной суши повлечет негативные последствия: увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала засыпку территории незаконной.

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Татьяна Демина