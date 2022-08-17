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Роскомнадзор предупредил о рассылке фейков от имени госучреждений

05:19, 17.08.2022 2
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейков от имени госучреждений
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени различных государственных организаций. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

Зачастую в таких сообщениях содержатся ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения.

Фото: Ринат Назметдинов

В Роскомнадзоре напомнили, что ведомство не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы направляются гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.

Исследование «АльфаСтрахования» показало, что почти половина россиян в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях. Еще почти половина участников опроса получали фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:37
    И ведь не поймаешь их потом!
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  • Анонимно 09:18
    А почему этим не занимаются Госорганы? Засечь массовую рассылку ничего не стоит, вместо этого операторы связи втюхивают разные платные услуги по их предотвращению. То есть, ВСЕ в доле.
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