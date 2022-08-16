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Исследование: почти половина россиян столкнулась со взломом страниц в соцсетях в этом году

07:55, 16.08.2022 1
Исследование: почти половина россиян столкнулась со взломом страниц в соцсетях в этом году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти половина россиян в этом году столкнулась со взломом личных страниц в социальных сетях. Об этом говорится в исследовании «АльфаСтрахования» по теме кибербезопасности.

Об однократном факте взлома рассказали 30,5% опрошенных, о многократном — еще 12,4%. Еще почти половина участников опроса получали фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В большинстве случаев (42%) пользователи никак не реагировали на сообщения злоумышленников, еще четверть респондентов отшучивалась в ответ. 6% респондентов потеряли деньги, отправив их мошенникам.

При этом треть опрошенных никогда не меняет пароли от своих соцсетей. 21,9% респондентов делает это раз в несколько месяцев, пишет RT.

В июле руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Ксения Рысаева рассказала о новых схемах интернет-мошенничества и мерах безопасности. Детали — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииIT

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:58
    Соцсети взламывать проще, чем платежные системы. Особенно, в Андроиде. Молодежь тренируется.
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