На подготовку здания для многоцелевого центра облучения в Татарстане потратят 69,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На капитальный ремонт помещения производственного назначения для размещения Многоцелевого центра облучения в Татарстане потратят 69,6 миллиона рублей. Подрядчика ищет АО «Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом»).

Для Многоцелевого центра облучения отремонтируют помещение №1001 в здании №1а по ул. Выставочной в селе Большие Кабаны. К работам подрядчик должен приступить в течение трех календарных дней с момента передачи объекта. Завершить их надо не позднее 120 дней с этой даты.

Подрядчик должен предоставить спецификации или сертификаты соответствия на материалы и оборудование по требованию заказчика, обеспечить его или ООО «ФармМедПолис РТ» возможностью беспрепятственного доступа в любое время в течение рабочего дня в любую часть объекта с целью проверки соблюдения условий договора и так далее.

О том, что «Русатом Хэлскеа» получил экспертное заключение ФБУН «НИИРГ им П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора по рабочей документации на капитальный проект помещения под создание многоцелевого центра облучения на базе ускорителя электронов УЭЛ 10-10С, стало известно в конце апреля. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. На создание потратят 300 млн рублей.

Ожидается, что многоцелевой центр облучения в Татарстане станет одним из крупнейших в рамках реализации программы по созданию и эксплуатации в регионах России сети многофункциональных центров обработки.

Фото: atomic-energy.ru

Соглашение о взаимодействии в применении современных технологий стерилизационной обработки медицинских изделий и прочей продукции правительство Татарстана и АО «Русатом Хэлскеа» подписали на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021». Именно им предусмотрено создание многофункционального центра облучения для оказания услуг радиационной обработки медицинских изделий.

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Татьяна Демина