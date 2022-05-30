В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения собаки на пятилетнюю девочку

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку в Лаишевском районе. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дело возбуждено по статьям об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ). Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, после оказания медпомощи ребенок находится на лечении дома. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за отлов безнадзорных животных на территории района.

Инцидент произошел накануне около мусорных баков на улице Заозерной в селе Усады. На момент нападения животного ребенок находился с мамой. Собака прокусила девочке ягодицу до мяса.

В этом месяце директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин сообщил, что в столице Татарстана с начала года отловили порядка 1,7 тысячи безнадзорных собак. На горячую линию Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города по отлову бездомных животных поступили 2,3 тысячи заявок.

Диана Жиленкова