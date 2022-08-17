Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

В среду, 17 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность и слабый восточный, северо-восточный, днем до умеренного ветер. Дождей не ожидается, сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +26 до +29°С, в Набережных Челнах — от +24 до +28°С.

Фото: realnoevremya.ru

Очень теплая сухая погода в Татарстане сохранится до конца недели. Синоптики рассказали, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.



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Татьяна Демина