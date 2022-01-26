Посадивший Мусина судья претендует на пост зампреда в Казани

Сегодня квалифколлегия судей Татарстана определится с кандидатами на должности главных судей Актаныша и Авиастроительного района суда Казани, а также оценит претендентов на должности заместителей в трех судах.



Согласно опубликованной на сайте суда повестке заседания, на место зампреда по уголовным делам Вахитовского суда Казани претендует судья Наиль Камалетдинов — автор приговоров банкиру Роберту Мусину, лидеру бизнес-ассоциации Татарстана Хайдару Халиуллину, который сейчас рассматривает дела об аферах с поставками колясок за счет Фонда соцстраха и о госконтракте КАИ на разработку технологии по выпуску «нанодоски».

На вакантный уже более двух лет пост главы Авиастроительного райсуда выдвигается председатель Чистопольского горсуда Андрей Карпов, в прошлом замначальника Чистопольского следственного отдела ГРОВД. На председательскую вакансию в Актаныше заявился мировой судья Айнур Хазиев из Сарманово.

Также на заседании квалификационной коллегии судей республики будут обсуждать вопрос о рекомендации судей Марата Сулейманова и Радика Каримова на должности зампредов в Советском и Чистопольском райсудах.

Напомним, заседание региональной ККС — лишь первый этап сложной процедуры судейских «выборов». Последним является указ президента РФ о назначении.