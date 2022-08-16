Бывший следователь возглавил Авиастроительный суд Казани

Нового председателя получил Авиастроительный суд Казани. Указом президента РФ от 15 августа на этот пост назначен Андрей Карпов, последние пять лет возглавлявший Чистопольский горсуд.



Карпову чуть больше 40. Он является выпускником Казанского юридического института МВД, карьеру начинал в Чистопольском ГРОВД, где отработал семь лет следователем, затем занял должность замначальника следственного отдела, но в том же 2008 году оставил службу — после назначения мировым судьей участка №4 по Чистопольскому району. Еще через пять лет был назначен председателем Чистопольского суда. Теперь его ждет переезд в Казань.

Конкурс на вакантную должность председателя Авиастроительного райсуда пришлось проводить несколько раз.

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Ирина Плотникова