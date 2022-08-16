В России выявили 23 909 случаев COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 23 909 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 931 140.

Госпитализировали еще 3 411 человек. Это на 115,7% больше по сравнению с 15 августа.

Выздоровели за сутки 20 583 пациента. Всего от коронавируса вылечились 18 172 070 россиян.

Умерли 59 пациентов с COVID-19, инфекция унесла жизни 383 237 россиян с начала пандемии, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина