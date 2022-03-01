В Казани состоялось открытие нового гостиничного комплекса около аэропорта

Сегодня в Казани, рядом с аэропортом, состоялось открытие нового многофункционального гостиничного комплекса. Его посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает его пресс-служба.

Комплекс расположен около казанского аэропорта и выставочного комплекса «Казань Экспо». Его строительство началось в феврале 2019 года. В здании — девять этажей, здесь находятся номера различных категорий, такие как студии, номера полулюкс и люкс, апартаменты, президентский люкс и стандартные номера для гостей с ограниченными возможностями. Всего в отеле могут разместиться до 500 гостей. Также на территории расположены автостоянки.

Минниханов на церемонии открытия поблагодарил инвесторов. По его словам, строительство отеля — хороший пример сотрудничества с ними.

Фото: tatarstan.ru

14 января Минниханов посещал этот отель. Тогда там завершалась установка мебели и предметов декора в номерах.

Дарья Акимова