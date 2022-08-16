На уборку помещений в казанском экстрим-парке «Урам» потратят 1,2 миллиона рублей

В Казани на содержание в чистоте помещений молодежного экстрим-парка «Урам» потратят 1,28 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

Исполнитель должен проводить профессиональную уборку помещений с момента заключения контракта до 31 декабря этого года, с 9.30 до 22.30 ежедневно, без выходных. Площадь убираемых помещений — 7643,4 «квадрата».

Раз в месяц должна проводиться генеральная уборка. Она предполагает глубокую чистку покрытий, удаление накопившихся загрязнений, въевшейся грязи со всех поверхностей объекта, восстановление или нанесение защитных покрытий.

Фото: Ринат Назметдинов

В смену должны работать не менее пяти человек одновременно на 13 часов. Во время официальных мероприятий требуется привлечь как минимум 400 человек в сутки.

Подрядчика ищет Молодежный центр Татарстана, следует из документации на портале госзакупок. Подать заявку на участие в тендере можно до 23 августа.



В начале июля «Реальное время» выяснило, что на санитарную уборку территории «Урама» в Казани потратят 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета. Основная уборка спортивных площадок проходит с 07.00 до 10.00, а поддерживающая — с 10.00 до 22.00.



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Татьяна Демина