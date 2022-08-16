KazanEхpress переименовался в «Татары везут»
Онлайн-сервисы поддержали Wildberries. Теперь KazanExpress стал называться «ТатарыВезут», a Aviasales — «Билетиками».
Вчера Wildberries в рамках рекламной кампании изменил свое название на сайте на «Ягодки». Однако уже сегодня платформа вернула прежнее название.
Идею вчера поддержал и Иннополис, который переименовал свой сайт на «Новоград». Как скоро отменят нововведения «ТатарыВезут» и «Билетики» — пока неизвестно.
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