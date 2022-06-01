В России возродят почетное звание «Мать-героиня» — идею поддержал Путин

Президент России Владимир Путин выступил за восстановление в стране почетного звания «Мать-героиня», «как это было еще в советские времена». При его присвоении планируется единовременно выплачивать 1 миллион рублей.

— Повторю, поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей, — заявил глава государства.



Фото: Максим Платонов (архив)

Путин предложил выплачивать 500 тысяч рублей при награждении орденом «Родительская слава» и 200 тысяч при вручении медали этого ордена. Выплата будет единовременной, сообщает пресс-служба Кремля.

— При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена, — напомнил президент России. За сам орден выплачивалось 100 тысяч рублей.

Сегодня же Путин объявил, что в России программу льготной ипотеки для многодетных семей продлят до конца 2023 года. Он также рассказал о поддержке семей из Донбасса.



Татьяна Демина