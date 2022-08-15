Вероника Кудерметова победила на старте турнира в Цинциннати
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова, вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Призовой фонд состязании превышает $2,5 миллиона.
Кудерметова в первом раунде обыграла победительницу Открытого чемпионата Франции 2021 года чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:3.
Ее следующей соперницей станет победительница матча между румынкой Симоной Халеп и чешкой Каролиной Муховой, пишет «РИА Новости».
В начале августа Кудерметова вышла в полуфинал турнира в американском городе Сан-Хосе в парном разряде. Она выступала в паре с китайской спортсменкой Чжан Шуай.
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