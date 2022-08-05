Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе в парном разряде

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в американском городе Сан-Хосе в парном разряде. Она выступает в паре с китайской спортсменкой Чжан Шуай.

Их соперница по полуфинальной игре пока не определены. В четверть финале Вероника Кудерметова и Чжан Шуай обыграли Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия) — 6:2, 5:7, 10:8.

В июне Вероника Кудерметова снялась с турнира категории Женской теннисной ассоциации WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). Причиной стала травмы спины. В основной сетке соревнований ее заменила японка Мисаки Дои.



В конце весны Вероника Кудерметова в паре с соотечественницей Анастасией Павлюченковой выиграла в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Они одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Хулианой Ольмос. Матч, длившийся 1 час 14 минут, завершился со счетом 1:6, 6:4, 10:7.



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Татьяна Демина