В Татарстане утвердили состав оргкомитета по организации и проведению Международного строительного чемпионата
Власти Татарстана утвердили состав оргкомитета по организации и проведению Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Председателем комиссии назначен вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, заместителем — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.
В состав оргкомитета включены: министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.
В июне первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов сообщал, что в Казань приедут около 1 тысячи гостей и участников на Международный строительный чемпионат — 2022, который пройдет с 5 по 8 октября.
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