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В Татарстане утвердили состав оргкомитета по организации и проведению Международного строительного чемпионата

16:23, 15.08.2022
В Татарстане утвердили состав оргкомитета по организации и проведению Международного строительного чемпионата
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана утвердили состав оргкомитета по организации и проведению Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, заместителем — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

В состав оргкомитета включены: министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В июне первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов сообщал, что в Казань приедут около 1 тысячи гостей и участников на Международный строительный чемпионат — 2022, который пройдет с 5 по 8 октября.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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