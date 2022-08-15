Жительница Татарстана пойдет под суд за то, что оставила младенца в снегу

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане будут судить 29-летнюю жительницу села Верхние Индырчи в Апастовском районе — ей предъявили обвинение по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, обвинительный акт поддержал прокурор Апастовского района республики, сообщил старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вечером 16 марта 2022 года женщина решила передать дочь 2021 года рождения бывшему мужу и оставила ее на снегу около дома. Девочка при этом была в одежде не по сезону и без варежек. Ребенка вовремя обнаружил отец. При медобследовании у нее выявили вирусную инфекцию. Девочку после случившегося поместили в социальный приют.

Следствие считает, что обвиняемая жестоко обращалась с дочерью, плохо кормила, не ухаживала за ней и подвергала опасности при посещении притонов.

Женщина признала свою вину, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направили в Апастовский мировой суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, для защиты детей.



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Маргарита Головатенко