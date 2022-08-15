Михаил Мишустин поручил главам регионов держать ситуацию с пожарами и паводками на личном контроле

По итогам пожароопасного периода необходимо оценить работу глав регионов по борьбе с пожарами и найти деньги на ежегодное финансирование межрегионального центра «Север», сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.



— Источники (финансирования) обязательно найдем. Также надо заложить средства на увеличение штата парашютно-десантной службы, которая борется с пожарами на Дальнем Востоке, — приводит его слова «Интерфакс».

Проанализировать работу глав регионов и эффективность принимаемых мер поручено Рослесхозу. Мишустин отметил, что правительство оказывает регионам поддержку, и «важно обеспечить максимально эффективное использование этих средств».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 августа. В отдельных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс.

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Маргарита Головатенко