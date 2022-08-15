Минпромторг и Минфин договорились о повышении минимальной планки для нулевого акциза на сталь

Минпромторг и Минфин договорились о повышении уровня «отсечки» для нулевого акциза на сталь, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».



По его словам, полную отмену акциза на жидкую сталь признали нецелесообразной, но решили поднять «отсечку» по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой. При изменении ценовой конъюнктуры в сторону повышения цены будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет.

— Сейчас завершаем обсуждение корректировки, прорабатываем и изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь, которое необходимо в текущих условия, — сказал Мантуров.

Акциз на сталь вступил в силу в России с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко