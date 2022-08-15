В Татарстане с начала 2022 года выявили больше случаев COVID-19, чем с 2020-го по конец 2021-го

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 1 января по 14 января 2022 года выявили 112 093 случая заражения коронавирусом. Это в 2,6 раза больше, чем с марта 2020-го по конец прошлого года, когда в республике коронавирусом заразились 42 702 человека.

Напомним, первые случаи заражения COVID-19 в Татарстане выявили в марте 2020 года. Пик заболеваемости пришелся на февраль — март 2022 года, когда за сутки регистрировали более 200 тысяч заболевших.

Максимальный прирост в Татарстане зарегистрировали 14 февраля этого года — за сутки коронавирус выявили у 3 970 человек. Меньше 100 случаев за сутки начали выявлять лишь в начале лета. На сегодняшний день регистрируется рост заболеваемости.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в республике на сегодняшний день зарегистрировано 154 795 случаев COVID-19. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина