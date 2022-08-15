IKEA сегодня завершает распродажу в России

Фото: Максим Кокунин

IKEA завершает онлайн-распродажу товаров сегодня, 15 августа, в 20.00 мск. Распродажа завершается как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров:



— Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — сказано на сайте компании.

Фото: скриншот / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Периодически распродажа на сайте приостанавливалась и возобновлялась.

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Маргарита Головатенко