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IKEA сегодня завершает распродажу в России

08:10, 15.08.2022 1
IKEA сегодня завершает распродажу в России
Фото: Максим Кокунин

IKEA завершает онлайн-распродажу товаров сегодня, 15 августа, в 20.00 мск. Распродажа завершается как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров:

— Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — сказано на сайте компании.

Фото: скриншот / ikea.com

Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать. Периодически распродажа на сайте приостанавливалась и возобновлялась.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    я так на нее и не попала
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