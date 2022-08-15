Доля импорта в оптовой торговле продуктами и одеждой в России выросла во II квартале

Фото: Максим Платонов

В России во втором квартале 2022 года по сравнению с первым выросла доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой, коммуникационным и информационным оборудованием, сообщает ТАСС со ссылкой на данные FinExpertiza.



Доля импорта выросла с 17,4% в первом квартале 2022 года до 19,8% во втором, тогда как в конце 2021 года она не превышала 16,9%, а во втором квартале составляла лишь 11,8%.

В совокупных продажах одежду и обуви доля импорта увеличилась от первого ко второму кварталу с 38,2% до 45,6%. В среднем по прошлому году она составляла 40%, но во втором квартале минувшего года достигала многолетнего максимума в 47,8%.

Фото: Максим Платонов

В начале августа сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%. В годовом исчислении торговля между двумя странами превысила уровень в $97,7 миллиарда. За первые 7 месяцев 2022 года экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,3 миллиарда. Импорт из РФ в КНР товаров и услуг увеличился почти на 50%, до $61,45 миллиарда.

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Маргарита Головатенко