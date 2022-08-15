В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами до 5 км/ч, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщает RT.



Он отмечает, что использование электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности приобрело массовый характер в крупных городах в течение последних нескольких лет. В связи с этим требуется выработать новые правила, которые бы обеспечили безопасность участников движения.

ДТП с электросамокатами часто происходят при пересечении нерегулируемых пешеходных переходов, не оборудованных светофорами. Водители не могут предугадать, что в 30 м от перехода со скоростью 20—25 км/ч движется электросамокат, который появится на дорожной части уже через несколько секунд.

Ограничения предложено ввести на протяжении 30 м пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам.

Фото: Анна Сейтумерова

В июне в Татарстане предложили блокировать арендованные самокаты при выезде на пешеходный переход. Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством зарегистрированных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности — за первое полугодие 2022 года в республике случилось десять таких происшествий.

Статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года, считает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко