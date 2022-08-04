Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством ДТП с электросамокатами

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством зарегистрированных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе электросамокаты — за первое полугодие 2022 года в республике случилось десять таких происшествий, следует из данных МВД.



В целом по России количество таких ДТП выросло более чем в полтора раза. Удвоилось и число погибших — зарегистрировано шесть летальных исходов. В 78,8% случаев инциденты с СИМ регистрировались как наезд на пешеходов, треть из — на пешеходных переходах.

Лидерами антирейтинга стали Москва (94), Санкт-Петербург (57), Свердловская (16), Нижегородская (18) и Кемеровская (11) области, а еще Краснодарский край (26), сообщает «Коммерсант».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в конце июня выразил мнение, что статус электросамокатов будет урегулирован до конца 2022 года.



Обсуждают вопрос электросамокатов и в Татарстане. Так, начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артур Захарян считает, что скорость передвижения арендованных самокатов следует ограничить, а при их выезде на пешеходный переход блокировать их в приложении. В Татарстане с начала года привлекли к ответственности более 735 человек, передвигающихся на электросамокатах.

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Маргарита Головатенко