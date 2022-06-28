В Татарстане предложили блокировать арендованные самокаты при выезде на пешеходный переход

Фото: Анна Сейтумерова

Скорость передвижения арендованных самокатов следует ограничить, а при их выезде на пешеходный переход блокировать их в приложении, считает начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артур Захарян.



Выезд самокатов на проезжую часть создает аварийные ситуации, сказал он и добавил, что самокаты в продаже не имеют ограничения по максимальной скорости.

По мнению руководителя исполнительного комитета администрации Челнов Фарида Салахова, нужно определить само понятие «самокат»:

— Самое главное — отрегулировать этот вид транспорта, потому что сейчас не совсем понятно [к какой категории он относится] — [по сравнению] с пешеходами он имеет большую скорость, с автомобилями — меньшую. Он и там и там ездить не может, нужно отрегулировать понятие этого средства передвижения, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с начала года привлекли к ответственности 735 человек, передвигающихся на электросамокатах. С начала года в республике зарегистрировали девять ДТП с участием такого транспорта — в них девять человек получили ранения. Четыре ДТП случилось с участием лиц, которые взяли электросамокаты напрокат. Три из девяти ДТП произошли по вине самих электросамокатчиков.

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Маргарита Головатенко