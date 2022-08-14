Президент Латвии призвал изменить политику выдачи виз и ВНЖ для россиян

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз на въезд в страну и видов на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает ТАСС.

Он подверг критике прежнюю политику выдачи видов на жительство в обмен на приобретение недвижимости, вклад в бизнес или кредитное учреждение на латвийской территории.

— Осуществлявшаяся предыдущими правительствами торговля видами на жительство, неоправданная щедрость в их выдаче российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию, — сказал президент.

По его словам, ВНЖ не следует выдавать постоянным жителям Латвии, которые хотят получить гражданство России. «В таком случае они должны будут покинуть нашу страну», — заключил Левитс.

Фото: ru.wikipedia.org

Правительство Финляндии во вторник обсудит ограничения поездок россиян в страну. Уточняется, что правительство страны пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Однако Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых — усложнение получения туристической визы.

13 августа сообщалось, что правительство Дании не исключает сокращения выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, в этом вопросе необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение. Он считает, что решение Эстонии, принятое в отношении поездок россиян ранее, разумно:

— Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать.

11 августа власти Эстонии запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу. Решение вступит в силу со следующей недели — 18 августа. Под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.



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Максим Кокунин