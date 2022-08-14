В торговом центре Еревана прогремел взрыв

Фото: скриншот из видео очевидцев

В торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв, который спровоцировал сильный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

— На рынке «Сурмалу» произошел взрыв, после чего начался пожар, которому присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два, — говорится в сообщении ведомства.

По словам очевидцев, в результате взрыва есть погибшие. Глава службы скорой помощи уточнил, что в больницы доставлены семь человек. По предварительным данным, горит склад пиротехники.

3 августа в подмосковной Истре произошел сильный пожар на складе OZON. Площадь возгорания составила 20 тысяч «квадратов». Более 1 тысячи сотрудников были эвакуированы. На месте происшествия работали более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара. По последним данным, пострадали 13 человек, один погиб.



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Максим Кокунин