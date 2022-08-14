В Казани двое калужских спортсменов спасли тонувшую 7-летнюю девочку

В Казани двое калужских гребцов спасли тонувшую 7-летнюю девочку, сообщается в Telegram-канале «ЖКГ» (Жизнь калужских гребцов).



Двое гребцов из Калуги — тренер Евгений Горячковский и спортсмен Алексей Некрасов — приехали в столицу Татарстана для участия в чемпионате России по гребному спорту. Ожидая конца вечерней программы, они находились на берегу гребного канала, где и произошел этот инцидент.

— Поблизости от них, на плоту, гуляла маленькая девочка (лет семи) со своей сестрой, казалось бы, ничего не предвещало беды, но в один миг девочка оступилась, упала в воду и начала тонуть. Без раздумья Евгений Олегович прыгнул в воду спасать девочку, место оказалось очень глубокое, за девочкой пришлось нырять, спустя несколько секунд он нашел девочку под водой, тут же подоспел Алексей, совместным трудом они вытащили ее обратно на плот. Но на этом история героического поступка не заканчивается, наши парни помогли сестрам добраться домой, дали деньги на такси, так как с собой у девочек ничего не было, — говорится в сообщении.

Фото: t.me/lifeandrowing

24 июля в Казани спасли тонущего мужчину. Он купался в Казанке в необорудованном месте на улице Меридианной. Мужчину 1949 года рождения спасли очевидцы. Его госпитализировали в больницу.



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Максим Кокунин