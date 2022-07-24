В Казани спасли тонущего мужчину, который купался в необорудованном месте
В Казани спасли тонущего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Он купался в Казанке в необорудованном месте по улице Меридианная. Мужчину 1949 года рождения спасли очевидцы. Его госпитализировали в больницу.
Вчера в Зеленодольском районе Татарстана утонул мужчина 1994 года рождения. Погибший был зарегистрирован в Марий Эл.
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