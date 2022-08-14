Первый сухогруз с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус

Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь у сирийского порта Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что Razoni стал первым судном с украинским зерном, вышедшим из Одессы по гуманитарному коридору после заключения 22 июля в Стамбуле «продуктовой сделки». Сухогруз прибыл в Стамбул вечером 2 августа. Представители Совместного координационного центра (СКЦ) досмотрели судно утром 3 августа. В этот же день сухогруз продолжил путь через проливы Босфор и Дарданеллы.

Предполагалось, что корабль закончит маршрут в ливанском порту Триполи 6 августа, но покупатель отказался от груза из-за задержки доставки.



Фото: pxhere.com

12 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев сообщил, что два сухогруза под флагами Маршалловых Островов и Белиза покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

Из порта Южный вышел сухогруз «Звезда Лаура» (Маршалловы Острова, груз — 60 150 тонн кукурузы), из порта Черноморска — сухогруз «Сормовский 121» (Белиз, груз — 3 050 тонн пшеницы).



В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.



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Максим Кокунин