Минобороны: два ранее заблокированных судна вышли из портов Украины

Два сухогруза под флагами Маршалловых Островов и Белиза покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Из порта Южный вышел сухогруз «Звезда Лаура» (Маршалловы Острова, груз — 60 150 тонн кукурузы), из порта Черноморска — сухогруз «Сормовский 121» (Белиз, груз — 3 050 тонн пшеницы).

В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств, сообщает пресс-служба Минобороны России.

С 1 августа из украинских портов вышли 14 судов. Вывезли 438 331 тонну продовольствия, в том числе 367 981 тонну кукурузы, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 тысяч тонн сои, 3 050 тонн пшеницы.

Во вторник еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию. А в понедельник танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты.



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Татьяна Леухина