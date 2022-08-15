На капремонт в домах Казани, Елабуги и Нижнекамска выделят 152 миллиона рублей
Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт в ряде домов трех городов республики за 152 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Подрядчику необходимо отремонтировать внутридомовые инженерные системы, фасады, системы электро- и теплоснабжения, водоотведения, а также крыши. Работы требуется завершить до 1 декабря этого года.
В Авиастроительном районе Казани отремонтируют дома по следующим адресам:
- ул.Беломорская, д.33а,
- ул.Желябова, д.2,
- ул.Копылова, д.18,
- ул.Копылова, д.4,
- ул.Ленинградская, д.34а,
- ул.Молодежная, д.12,
- ул.Молодежная, д.6,
- ул.Побежимова, д.32а.
В Вахитовском районе Казани ремонт пройдет по адресам:
- ул.Галиаскара Камала, д.45,
- ул.Курашова, д.32,
- ул.Марселя Салимжанова, д.14,
- ул.Николая Ершова, д.8,
- ул.Портовая, д.15,
- ул.Портовая, д.9,
- ул.Театральная, д.1/29, лит.В, В1.
В Кировском районе Казани ремонт продет по адресам:
- ул.Адмиралтейская, д.11,
- ул.Боевая, д.163,
- ул.Железнодорожников, д.19,
- ул.Революционная, д.29,
- ул.Речная, д.13,
- ул.Ферганская, д.7,
- ул.Фрунзе, д.9,
- ул.Хибинская, д.10а.
В Московском районе Казани отремонтируют дома, расположенные по адресам:
- пр.Ибрагимова, д.20,
- пр.Ибрагимова, д.24,
- пр.Ямашева, д.24/40,
- ул.Академика Королева, д.18,
- ул.Академика Королева, д.4,
- ул.Бакалейная, д.48а,
- ул.Беломорская, д.244,
- ул.Бондаренко, д.15а,
- ул.Восстания, д.111,
- ул.Декабристов, д.150,
- ул.Декабристов, д.181,
- ул.Короленко, д.23,
- ул.Тунакова, д.45а,
- ул.Шамиля Усманова, д.24.
В Советском районе Казани запланирован ремонт объектов по:
- ул.Высотная, д.7,
- ул.Даурская, д.21,
- ул.Дружбы, д.10,
- ул.Искра, д.11,
- ул.Кирпичная, д.9,
- ул.Космонавтов, д.4,
- ул.Липатова, д.2а,
- ул.Мира, д.37,
- ул.Ново-Азинская, д.8,
- ул.Парковая, д.26,
- ул.Солидарности (Дербышки), д.16,
- ул.Халезова, д.12.
В Елабуге отремонтируют дом по адресу: ул.Марджани, д.7. В Нижнекамске ремонт ждет объекты по пр.Химиков, 90; пр.Шинников, 31; ул.Бызова, дома №11 и №11а, ул.Спортивная — дома №19, №12 и №14. В селе Большое Афанасово отремонтируют дом по ул.Молодежная, 4.
В июле министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане программу капитального ремонта в многоквартирных домах выполнили на 79%.
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