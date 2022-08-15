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На капремонт в домах Казани, Елабуги и Нижнекамска выделят 152 миллиона рублей

00:33, 15.08.2022
На капремонт в домах Казани, Елабуги и Нижнекамска выделят 152 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru

Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт в ряде домов трех городов республики за 152 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать внутридомовые инженерные системы, фасады, системы электро- и теплоснабжения, водоотведения, а также крыши. Работы требуется завершить до 1 декабря этого года.

В Авиастроительном районе Казани отремонтируют дома по следующим адресам:

  • ул.Беломорская, д.33а,
  • ул.Желябова, д.2,
  • ул.Копылова, д.18,
  • ул.Копылова, д.4,
  • ул.Ленинградская, д.34а,
  • ул.Молодежная, д.12,
  • ул.Молодежная, д.6,
  • ул.Побежимова, д.32а.

В Вахитовском районе Казани ремонт пройдет по адресам:

  • ул.Галиаскара Камала, д.45,
  • ул.Курашова, д.32,
  • ул.Марселя Салимжанова, д.14,
  • ул.Николая Ершова, д.8,
  • ул.Портовая, д.15,
  • ул.Портовая, д.9,
  • ул.Театральная, д.1/29, лит.В, В1.

В Кировском районе Казани ремонт продет по адресам:

  • ул.Адмиралтейская, д.11,
  • ул.Боевая, д.163,
  • ул.Железнодорожников, д.19,
  • ул.Революционная, д.29,
  • ул.Речная, д.13,
  • ул.Ферганская, д.7,
  • ул.Фрунзе, д.9,
  • ул.Хибинская, д.10а.

В Московском районе Казани отремонтируют дома, расположенные по адресам:

  • пр.Ибрагимова, д.20,
  • пр.Ибрагимова, д.24,
  • пр.Ямашева, д.24/40,
  • ул.Академика Королева, д.18,
  • ул.Академика Королева, д.4,
  • ул.Бакалейная, д.48а,
  • ул.Беломорская, д.244,
  • ул.Бондаренко, д.15а,
  • ул.Восстания, д.111,
  • ул.Декабристов, д.150,
  • ул.Декабристов, д.181,
  • ул.Короленко, д.23,
  • ул.Тунакова, д.45а,
  • ул.Шамиля Усманова, д.24.

В Советском районе Казани запланирован ремонт объектов по:

  • ул.Высотная, д.7,
  • ул.Даурская, д.21,
  • ул.Дружбы, д.10,
  • ул.Искра, д.11,
  • ул.Кирпичная, д.9,
  • ул.Космонавтов, д.4,
  • ул.Липатова, д.2а,
  • ул.Мира, д.37,
  • ул.Ново-Азинская, д.8,
  • ул.Парковая, д.26,
  • ул.Солидарности (Дербышки), д.16,
  • ул.Халезова, д.12.

В Елабуге отремонтируют дом по адресу: ул.Марджани, д.7. В Нижнекамске ремонт ждет объекты по пр.Химиков, 90; пр.Шинников, 31; ул.Бызова, дома №11 и №11а, ул.Спортивная — дома №19, №12 и №14. В селе Большое Афанасово отремонтируют дом по ул.Молодежная, 4.

    Фото: realnoevremya.ru

    В июле министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане программу капитального ремонта в многоквартирных домах выполнили на 79%.

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    Максим Кокунин
    ОбществоИнфраструктура Татарстан

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