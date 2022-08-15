На капремонт в домах Казани, Елабуги и Нижнекамска выделят 152 миллиона рублей

Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт в ряде домов трех городов республики за 152 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать внутридомовые инженерные системы, фасады, системы электро- и теплоснабжения, водоотведения, а также крыши. Работы требуется завершить до 1 декабря этого года.

В Авиастроительном районе Казани отремонтируют дома по следующим адресам:

ул.Беломорская, д.33а,

ул.Желябова, д.2,

ул.Копылова, д.18,

ул.Копылова, д.4,

ул.Ленинградская, д.34а,

ул.Молодежная, д.12,

ул.Молодежная, д.6,

ул.Побежимова, д.32а.

В Вахитовском районе Казани ремонт пройдет по адресам:

ул.Галиаскара Камала, д.45,

ул.Курашова, д.32,

ул.Марселя Салимжанова, д.14,

ул.Николая Ершова, д.8,

ул.Портовая, д.15,

ул.Портовая, д.9,

ул.Театральная, д.1/29, лит.В, В1.

В Кировском районе Казани ремонт продет по адресам:

ул.Адмиралтейская, д.11,

ул.Боевая, д.163,

ул.Железнодорожников, д.19,

ул.Революционная, д.29,

ул.Речная, д.13,

ул.Ферганская, д.7,

ул.Фрунзе, д.9,

ул.Хибинская, д.10а.

В Московском районе Казани отремонтируют дома, расположенные по адресам:

пр.Ибрагимова, д.20,

пр.Ибрагимова, д.24,

пр.Ямашева, д.24/40,

ул.Академика Королева, д.18,

ул.Академика Королева, д.4,

ул.Бакалейная, д.48а,

ул.Беломорская, д.244,

ул.Бондаренко, д.15а,

ул.Восстания, д.111,

ул.Декабристов, д.150,

ул.Декабристов, д.181,

ул.Короленко, д.23,

ул.Тунакова, д.45а,

ул.Шамиля Усманова, д.24.

В Советском районе Казани запланирован ремонт объектов по:

ул.Высотная, д.7,

ул.Даурская, д.21,

ул.Дружбы, д.10,

ул.Искра, д.11,

ул.Кирпичная, д.9,

ул.Космонавтов, д.4,

ул.Липатова, д.2а,

ул.Мира, д.37,

ул.Ново-Азинская, д.8,

ул.Парковая, д.26,

ул.Солидарности (Дербышки), д.16,

ул.Халезова, д.12.

В Елабуге отремонтируют дом по адресу: ул.Марджани, д.7. В Нижнекамске ремонт ждет объекты по пр.Химиков, 90; пр.Шинников, 31; ул.Бызова, дома №11 и №11а, ул.Спортивная — дома №19, №12 и №14. В селе Большое Афанасово отремонтируют дом по ул.Молодежная, 4.

Фото: realnoevremya.ru

В июле министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане программу капитального ремонта в многоквартирных домах выполнили на 79%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин