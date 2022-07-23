В Татарстане программу капремонта в многоквартирных домах выполнили почти на 80%

В Татарстане программу капитального ремонта в многоквартирных домах выполнили на 79%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики.



Объем сезонных работ составил 77%. На завершающей стадии находятся 67 домов, 87 жилых домов завершили полностью.

На сегодняшний день в Татарстане ремонтируют 118 школ, 11 из которых завершены. В целом работы выполнены на 66%. В работе остались 20 детских садов, работы выполнены на 67%.

Фото: realnoevremya.ru

В начале прошлой недели сообщалось, что в Татарстане программу капитального ремонта многоквартирных домов выполнили на 53%. В 59 многоквартирных домах работы были завершены полностью.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко