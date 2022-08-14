Макрон подписал документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на France Presse.

2 августа Национальное собрание страны проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в альянс: 209 депутатов — за, 46 — против.

— Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы по соседству с ними и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, — говорится в заявлении властей.

Фото: en.wikipedia.org

11 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары по поводу их вступления в НАТО.

— Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией, — сказал он.

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Максим Кокунин