В Турции заявили, что Финляндия и Швеция еще не выполнили обязательства по вступлению в НАТО

Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары по поводу их вступление в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией, — приводит агентство «Анадолу» его слова.

Фото: nato.int

Первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.

На саммите НАТО в Мадриде в июне Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Стороны подписали совместное заявление после переговоров. После этого лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса.



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Татьяна Леухина