Власти Молдавии не будут компенсировать агентам рост цен на энергоресурсы

Правительство Молдавии не планирует вводить компенсации для компаний из-за роста стоимости энергоресурсов, заявил министр экономики страны Сергей Гайбу.



— Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка все равно ложится на граждан, поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас — поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий, — сказал он в эфире телеканала RliveTV, его слова приводит «РИА Новости».

Сегодня сообщалось, что «Газпром» начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку».



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Маргарита Головатенко