«Газпром» начал поставки в Венгрию сверх установленных контрактов

«Газпром» начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку», сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.



Указывается, что ранее правительство Венгрии приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Приобретение такого количества невозможно без российских источников, поэтому в Москве прошли переговоры, которые привели к соглашению. В итоге «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов.

На первом этапе до конца августа по трубопроводу «Турецкий поток» ежедневно будет поступать 2,6 миллиона кубометров дополнительного объема газа, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко