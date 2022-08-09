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Глава МЧС России призвал активизировать работу по спасению людей на воде в Татарстане

19:22, 09.08.2022
Глава МЧС России призвал активизировать работу по спасению людей на воде в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава МЧС России Александр Куренков призвал подразделения в Татарстане, Московской области, Башкирии, Якутии и Волгоградской области активизировать работу по спасению людей на воде. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

За минувшую неделю в России на водных объектах произошло 276 происшествий — спасены 50 человек. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за пренебрежения правилами безопасности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом сотрудники МЧС России по всей стране проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде, разъясняя жителям правила поведения на водоемах. Также проводятся рейды по выявлению несанкционированных мест для купания.

Вчера пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщила, что с начала года на воде произошло 70 происшествий — утонули 57 человек, в том числе восемь детей. С начала купального сезона на воде удалось спасти 50 человек, в том числе трех детей.

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Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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