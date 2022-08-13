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В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом

11:45, 13.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 69 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 августа в Татарстане зарегистрировано 154 706 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 150 552 человека, в том числе 8 за минувшие сутки.

Впервые с 5 августа в республике зарегистрировали летальный случай, причиной которого стал коронавируса. Умерли за весь период 1 998 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    ого, цифры как увеличились
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