В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 69 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 августа в Татарстане зарегистрировано 154 706 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 150 552 человека, в том числе 8 за минувшие сутки.

Впервые с 5 августа в республике зарегистрировали летальный случай, причиной которого стал коронавируса. Умерли за весь период 1 998 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко